给大家介绍一个轻量级的web开发框架

向广大学弟学妹们推荐一个非常简单的web开发框架karloop,类似于tornado,该框架非常简单,比较适合学生学习用,目前只有0.1版本的,如果发现有bug可以留言。

下载地址

简介,helloworld在Readme中就有,大家可以自己看。文档目前正在编写,若有问题可以参照tornado的文档,总体来说,这个web框架是仿照webpy和tornado的思路来写的,支持模板语言,目前的模板语言比较低级,示例如下:

class Data(object): param = "this value from an object" class Test(karloop.KarlBaseResponse.BaseResponse): def get(self): data = Data() self.render( "hello.html", { "list_array": ["array1", "array2", "array3"], "mapping": {"title": "make a test"}, "object": data } )

以上代码是handler的代码,接下来看看template中该怎么写:

<html> <head> <title>{{mapping["title"]}}</title> </head> <body> <p>{{object.param}}</p> <p>{{list_array[1]}}</p> </body> </html>

好了,关于这个framework的模板介绍就到这吧,以后会继续完善的。