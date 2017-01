ListView多种样式混合显示实现

针对ListView,作为一个Android developer来说,再熟悉不过了,实现今日头条这种新闻列表,普通列表我就不介绍了。这里我来介绍一下列表里有很多样式的ListView该如何去实现。

先来看一下截图,看一下这种该如何实现的呢?



可能会说很简单啊,动态控制一下gravity就行了,使用一个view,那如果这个再复杂点呢,比如今日头像这种,除了普通新闻可能还有广告条,插图之类的,如果把这些view都揉到同一个view,然后控制隐藏或者显示,那可能未来再来需求就没有办法处理了。

很幸运,adapter考虑到了这点,提供了这两个方法(默认是可以不实现的):

public int getItemViewType(int position) { return 0; } public int getViewTypeCount() { return 1; }

getItemViewType 方法作用是返回当前position View的类型

getViewTypeCount 方法作用是总共有多少中类型的view,像截图上的,这个值就是3(注:通过默认1可以看listview默认只有一种view类型)

有了这两个方法我们该如何实现截图效果呢?

1.首先我们定义这几个常量:

/*View类型的总个数*/ public final static int TYPE_COUNT = 3; /*显示在左边的view*/ public final static int TYPE_LEFT = 0; /*显示在中间的view*/ public final static int TYPE_MID = 1; /*显示在右边的view*/ public final static int TYPE_RIGHT = 2;

注意:type的值是以0开始递增的,跟数组类似的索引,这点很重要!

2.然后我们再去实现这个方法:

public int getItemViewType(int position) { //伪代码,具体根据自己的类型去区分返回 Item item = getItem(position); if (item.type == left) { return TYPE_LEFT; } else if(item.type == left) { return TYPE_MID; } else { return TYPE_RIGHT; } }

3.实现了这几个声明和方法后,我们就可以开始根据type去使用不同的布局文件了:

@Override public View getView(int i, View view, ViewGroup viewGroup) { int type = getItemViewType(i); int resId; if (type == TYPE_LEFT) { resId = R.layout.left_item; } else if (type == TYPE_RIGHT) { resId = R.layout.right_item; } else { resId = R.layout.mid_item; } View contentView = mInflater.inflate(resId, viewGroup, false); TextView tv = (TextView) contentView; Item item = (Item)getItem(i); tv.setText(item.name); return contentView; }

嗯,实现了这些,你就可以看到截图的样子了,是不是很简单呢?

话说结束了吗?没有,这是基本的逻辑思路,应该有意识到view并没有重用,那我们直接来三个ViewHolder吧,大家可以自己试一下,试完后应该会发现getview已经变得好乱了,这里仅仅一个view,如果多个view,id又各自不同,我们维护起来就更加困难了。

下面再介绍一下我的实现方式,会增加维护的便利性:

修改后的getView实现:

@Override public View getView(int i, View view, ViewGroup viewGroup) { int type = getItemViewType(i); if (type == TYPE_LEFT) { return LeftViewHolder.getView(this, i, view, viewGroup); } else if (type == TYPE_RIGHT) { return RightViewHolder.getView(this, i, view, viewGroup); } else { return MidViewHolder.getView(this, i, view, viewGroup); } }

看上去是不是好简洁呢?其实思路就是把之前的那些处理封装到viewholder类里,通过type选择特定的viewholder即可,在holer里去实现具体的样子,我们就只来看其中一个的实现就行:

static class LeftViewHolder { private View view; private TextView tv; public LeftViewHolder(MultiStyleAdapter adapter, ViewGroup parent) { view = adapter.mInflater.inflate(R.layout.left_item, parent, false); tv = (TextView) view; view.setTag(this); } public static View getView(final MultiStyleAdapter adapter, int position, View convertView, ViewGroup parent) { final LeftViewHolder holder; if (convertView == null) { holder = new LeftViewHolder(adapter, parent); } else { holder = (LeftViewHolder) convertView.getTag(); } final Item item = (Item) adapter.getItem(position); holder.tv.setText(item.name); return holder.view; } }

我把findview那块直接放到了构造方法里,这样可以在自己的getView里安心写逻辑即可,不会因为一堆find占用过长行数,而且我们find一次后,也就不在关心了。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

分割线

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

最近大家流行开始使用RecycleView,那这个view如何实现上面的这种功能呢?其实很类似,我们只要实现这个方法就行了:

@Override public int getItemViewType(int position) { PictureItem pictureItem = (PictureItem) getItem(position); return pictureItem.getType(); }

名字跟ListView的很类似,但是没有typecount这个方法,我觉得这是一种优化吧,因为类型总数其实我们并不关心。RecycleView的这个方法返回值,我们不需要从0开始索引的,大家可以随意给定几个值就行,只要不重复即可。

然后对应其他几个方法的实现如下:

@Override public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup viewGroup, int viewType) { RecyclerView.ViewHolder viewHolder = null; if (viewType == PictureItem.TYPE_TAKE_PHOTO) { viewHolder = TakePhotoViewHolder.getRecyclerViewHolder(this, viewGroup); } else if (viewType == PictureItem.TYPE_NORMAL_PHOTO) { viewHolder = NormalImageViewHolder.getRecyclerViewHolder(this, viewGroup); } return viewHolder; } @Override public void onBindViewHolder(RecyclerView.ViewHolder holder, int position) { int viewType = getItemViewType(position); if (viewType == PictureItem.TYPE_TAKE_PHOTO) { TakePhotoViewHolder.bindViewHolder(this, holder, position); } else if (viewType == PictureItem.TYPE_NORMAL_PHOTO) { NormalImageViewHolder.bindViewHolder(this, holder, position); } } static class TakePhotoViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { public TakePhotoViewHolder(View contentView) { super(contentView); } // 注意这里我们有两个静态方法,为了外面方便的类名调用(1) public static RecyclerView.ViewHolder getRecyclerViewHolder(PicturePickAdapter adapter, ViewGroup viewGroup) { View view = adapter.mInflator.inflate(R.layout.take_photo_item, viewGroup, false); TakePhotoViewHolder takePhotoViewHolder = new TakePhotoViewHolder(view); return takePhotoViewHolder; } // 注意这里我们有两个静态方法,为了外面方便的类名调用(2) public static void bindViewHolder(final PicturePickAdapter adapter, RecyclerView.ViewHolder viewHolder, int position) { final TakePhotoViewHolder normalImageViewHolder = (TakePhotoViewHolder) viewHolder; normalImageViewHolder.itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { //todo: } }); }

分享就到这,大家有好的建议欢迎来告诉我,我们一起来优化,使其开发更加方便与维护~~~ 🙂