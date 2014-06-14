本博客是烟台大学计算机及控制工程学院 移动开发实验室与ACM实验室的博客， 我们是一群热爱编程的同学和老师，用来记录和分享平时学习时的心得和经验。
赞，早知道该去烟大上学。
很好的博客，已加入DMOZ目录
非常感谢！
赞一个，博客收藏了。
希望多分享些实例的代码。
多谢你的建议
支持你们
我就想问问站长的博客是用的digitalocean吗？
这个博客用的是阿里云，国内速度较快。 但digital ocean确实很好，性价比比阿里云好，只是国内访问速度太慢
digitalocean的云服务好像比阿里云的服务器便宜不少呢。我打算申请一个amazon的EC2试试，好像有一年的免费试用时间。
你好，在吗？ 这个群发的小程序 能共享吗？ 谢谢
老师，添加友链吗？ 🙂
名称：呓语
站点：http://www.yangyingming.com
No problem
谢谢老师！
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