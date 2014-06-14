About us

本博客是烟台大学计算机及控制工程学院  移动开发实验室与ACM实验室的博客， 我们是一群热爱编程的同学和老师，用来记录和分享平时学习时的心得和经验。

13 thoughts on “About us

  3. Andy

    赞一个，博客收藏了。
    希望多分享些实例的代码。

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  5. 小编

    我就想问问站长的博客是用的digitalocean吗？

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    1. Jerry

      这个博客用的是阿里云，国内速度较快。 但digital ocean确实很好，性价比比阿里云好，只是国内访问速度太慢

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  6. James

    digitalocean的云服务好像比阿里云的服务器便宜不少呢。我打算申请一个amazon的EC2试试，好像有一年的免费试用时间。

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  7. ray

    你好，在吗？ 这个群发的小程序 能共享吗？ 谢谢

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