如何反编译Android 的apk/dex/odex，获得源码

最近因为工作的需要，要查看一下某个应用的源代码。本来我就不是做Android开发的，对这个也不熟悉，只好用Google反复查来查去，终于算是搞定了，在这里特地记下来，供自己也供其他人参考。

关于APK，DEX的介绍

当我们编译一个安卓项目的时候，整个项目会被打包成一个 .apk文件。这个文件其实是一个标准的zip文件，因此可以用解压缩工具打开。这个apk文件一般都包含程序的代码（在classes.dex文件中）, 资源文件, 证书， manifest 文件等。 其中对我们最重要的是classes.dex文件，因为编译后的字节码(bytecode)都是放在这个文件中。我们后面讲的反编译就是针对这个dex文件来的。

反编译普通的APK文件：

对于普通的APK/DEX文件的反编译，其实工具有很多, 包括：

ByteCode Viewer: 一个可视化的集成工具，说实话，不太好用，不够稳定，生成代码质量中等。 dex2jar + jd_gui: 这两个工具组合还可以， 用起来比ByteCode Viewer麻烦一些，但比较稳定，生成代码质量中等。 在线反编译工具JADX： http://www.javadecompilers.com/apk ， 这是基于SourceForge上的JADX的开源工具来实现的。本来以为在线反编译质量不会好，但出人意料的是：JADX是我发现的最好的反编译工具， 不但使用简单（直接上传，转换，下载就ok），而且反编译出来的代码质量很高，特别是变量命名方面，可读性很不错。

反编译ODEX文件：

Android 5.0 Lollipop以后，Google用ART代替了以前的Dalvik，对于普通的app来说我们仍然可以用上面的方法来把dex文件反编译成Java源代码。但对于系统预装的App，特别是类似应用商店，播放器等， 你会发现这些应用的apk文件中找不到对应的classes.dex文件，而是会发现在其子目录下有个.odex文件。 那如何反编译这个odex文件呢？我通过google查了查，知道应该用baksmali，但从github上下载了几个版本都不行，报各种不同错误。经过反复搜索和尝试，终于找到了这篇文章 ： http://www.naldotech.com/how-to-deodex-applications-on-android-5-0-lollipop/ 。 具体方法如下：

1. 从这里下载工具包， 解压缩到本地。 这里的baksmali的版本是2.0.3. 不同版本的baksmali针对的Android内核不同。有时候高版本反倒不好用。

2. 打开工具所在目录， 按住shift键， 点击鼠标右键，打开windows命令窗口

3. 把 odex文件拷贝到该目录

4. 在命令窗口运行： oat2dex.bat *.odex. 正常情况下，应该显示OK等信息。如果报错的话，说明这个文件无法转换，后面的也不用试了。

5. 运行 oat2dex.bat *.odex temp.dex . 运行后会创建一个temp.dex文件。

6. 运行 java -jar baksmali-2.0.3.jar -a 21 -x temp.dex -o source . 运行后会创建一个source的文件夹，并将temp.dex反编译到该文件夹。-a 21 表明的是Android内核的版本21

7. 运行 java -jar small-2.0.3.jar -a 21 source -o classes.dex , 反编译为classes.dex文件。

需要注意的是：由这种方式反编译成的classes.dex 文件相比原生的classes.dex 还是缺少了些信息，因此反编译这种classes.dex 文件后生成的java代码可读性会更差些。

8. 用在线工具JADX 来把 classes.dex 最终反编译为java代码。