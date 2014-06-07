一个SSH 公钥登录失败的问题及解决经验

一直使用阿里云的Centos做服务器，最近在服务器上新建了一个用户，为了免去每次SSH都要输入密码的麻烦，我通过 下面的命令为该用户建立SSH公钥/私钥 登录认证， 本来是个很简单的操作，没想到竟然出现了问题！

//客户端的linux机上 ssh-keygen scp ~/.ssh/id_rsa.pub aaa@ServerIP:~ //服务器上 用aaa用户登录 cat ~/id_rsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

配置完毕后，在客户机上通过ssh登录，竟然还提示要输入密码！？ 因为其实以前已经配置过好几次SSH公钥登录，从来没有出现过问题。这一次很意外。反复检查了几遍也没有找到原因。

通过下面的debug方式得到信息如下：

ssh -v aaa@serverIP

通过上述的SSH -v 命令可以看到，客户机已经把私钥发送到服务器端，但在服务器端没有验证成功，所以问题应该位于服务器端。

通过反复的Google，找到一些线索, 有的说是SELinux的原因， 但阿里云的CentOS服务器上并没有启用SELinux. 有的说是.ssh 目录以及authorized_key的权限问题，我把相关的文件和目录权限放的更加宽松，但还是失败！

没有办法，看log吧。CentOS 6的SSH登录信息记录在/var/log/secure文件中，找到下面的重要信息：



服务器端的错误： “bad ownership or modes for directory…”

有了具体的错误信息，再次求助于Google, 原来我把 .ssh目录的权限设置成了775 （当时认为权限越宽松越不会有问题,哎),而系统安全方面，对于这个存放公钥的目录的权限要求是只有本人才可以读写的，应该是700！否则，缺省的情况下会拒绝进行authentication. 改成700后，再次SSH登录，问题解决！

通过这个小事情（折腾了我好几个小时其实）， 学到了：

1. 仔细看log是发现问题原因的很重要的手段

2. 有的时候，权限不是越宽松就一定不影响具体操作， SSH公钥认证必须设置合适的权限 : .ssh目录的权限为 700， authorized_keys的权限为600