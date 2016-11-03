Android Gradle知识分享

f. 如果我们依赖库A，而不想排除掉里面所依赖的库B，那我们可以这样写：

这样写，就只会参与编译，而不会打包里文件里了。

d. 如果我们开发的是插件的话，而主程序包里面已经有对应的jar包了，但是插件编译也需要，但如果两个同时都写成compile的话，会出现类重复的问题，这时，我们可以把插件的dependencies，里面的compile改为provided，类似这样：

c. 第二句话的意思是将libs里面文件夹里的所有jar包添加进来，当然我们也可以只添加指定的jar包，类似这样写：

如果更新的话呢，就只需要更改后面的版本号即可，这个版本号，可以在androidSdk（升级sdk那里面）或者官网搜support里，获取到最新support库的版本号。

来看一下 buildTypes

buildTypes默认新建项目会是这样的：

buildTypes { release { minifyEnabled false proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' } }

我们看到了release编译类型,我们可以理解为正式发布版本的一些相关配置，当然默认还有一个debug的，我们还可以自己写一些配置，比如QATest（名字自定义），然后我们在AS里看一下右侧的Gradle tab，可以发现多了QATest的编译模式



这样我们就可以进行一些特殊的定制编译，比如像debug，默认不混淆，不压缩包或定义一些变量控制log输出，类似这样：

debug { versionNameSuffix "-debug" minifyEnabled false debuggable true zipAlignEnabled false shrinkResources false buildConfigField "boolean", "LOG_DEBUG", "true" } release { debuggable false minifyEnabled true zipAlignEnabled true //移除无用的resource文件 shrinkResources true proguardFile 'proguard.cfg' signingConfig signingConfigs.myownsignname buildConfigField "boolean", "LOG_DEBUG", "false" }

里面的buildConfigField，可以定义一些变量，控制不同的编译值不同，回编译到BuildConfig类里面，作为常量存在，java里就可以这样读取了：

BuildConfig.LOG_DEBUG;

除了上面这种定制区分外，我们还可以做一些别的事情，比如release包里面的strings文件里面这样的：

<resources> <string name="app_name">Release_App</string> </resources>

而我们在debug里面却需要显示成Debug_App,我们可以这样操作：



这里选择debug

然后string文件随便命名，然后见如下结构，



在对应的xml里写下：

<resources> <string name="app_name">Debug_App</string> </resources>

这样就可以根据不同的编译方式，打出来的包名字就不一样了，是不是很方便，在debug目录下就可以做很多类似overlay的事情了，相同的key会进行相应的覆盖操作。比如我们可以定制不同的图片，便于方便的确定是开发版还是发布版。。。。

这里介绍的是编译类型的区分，除了这个，还有另一个方式，而且这两种方式还能交叉混合使用。下面介绍一下这个：productFlavors

3. productFlavors

查了一下，网上翻译成这个：不同定制的产品

比如我们平时开发会有这种需求：免费版与收费版，比如修改包名：

productFlavors { free{ applicationId "com.myproduct.xxx.free" } pay { applicationId "com.myproduct.xxx.pay" } }

除了能修改包名，我们还可以像buildtype一样，进行相应的定制，这里就不重复介绍方法了，跟上面类似，source set可以设置指定

添加完上面两个后，我们再来看一下Gradle里面的build项：



发现变成了这样，对应的free和pay两种方式，然后再跟debug和release进行2*2组合，就产生了4中编译方式，Test先不看，类似这样：



buildTypes 与 productFlavors 做一个矩阵乘，得到不同的组合，这样一来，我们的定制方式又丰富了很多。

除了上面这功能外，我们平时还有这种场景需要用，大家都知道安卓市场相当多，而我们的统计却又需要知道各个渠道的下载量之类的信息，便于大力推广，比如用友盟统计，我们一般会在Manifest里面添加这个：

<meta-data android:value="channel_360" android:name="UMENG_CHANNEL"/>

那我们每个渠道打包，我们就要改一下这个，是不是很烦呢？要不我们也采用上面的覆盖？但是大部分东西都没变，也没有必要，有时用string的话可能有些渠道还读取失败，我们只能写死在里面靠谱些，我们该怎么弄呢？

有了gradle的productFlavors,我们就方便了很多啦~

首先我们先把上面这段改成这样：

<meta-data android:value="${UMENG_CHANNEL_VALUE}" android:name="UMENG_CHANNEL"/>

然后这样写：

productFlavors { channel_xiaomi { manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "channel_xiaomi"] } channel_360 { manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "channel_360"] } channel_baidu { manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "channel_baidu"] } channel_wandoujia { manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: "channel_wandoujia"] } }

这样就会在编译不同渠道包的时候，对应的Manifest就会替换成不同的名字。

但代码是不是看起来代码还是有点冗余，能否像java一样循环设置呢，答案是可以的，修改如下：

productFlavors { channel_xiaomi { } channel_360 { } channel_baidu { } channel_wandoujia { } }

先声明一些productFlavor，然后遍历所有的flavor并设置manifestPlaceholders这个属性值，这样代码就简化了好多（其中manifestPlaceholders的值可以设置多个map对）：

productFlavors.all { flavor -> flavor.manifestPlaceholders = [UMENG_CHANNEL_VALUE: name] }

除了上面这些外，我们依赖也可以不同，就拿推送来说，由于Google的推送我们国内用不了，所以就只能用第三方或自己写，自己写的问题是像我们小米这样的机型可能都把你杀死了根本收不到消息，那只能用小米自己出的sdk，华为用华为自己出的，其他机型用别的，那我岂不是要集成很多sdk，小米渠道的包里面还有华为的，很不好这样，增大了包的体积，那我们能否根据渠道不同，依赖不同的包呢？可以！

我们这样来写：

dependencies { channel_xiaomiCompile xxx.xiaomi.sdk:xx channel_360Compile xxx.360.sdk }

这样就会根据不同渠道，放入不同的jar包，然后我们写不同的java文件就行，使用统一接口调用即可