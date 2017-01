Android Gradle知识分享

applicationVariants.all { variant -> // variant.buildConfigField "int", "VALUE", "1" 添加BuildConfig变量 // variant.resValue "string", "name", "value" 添加res string值 variant.outputs.each { output -> // 遍历输出 def outputFile = output.outputFile if (outputFile != null && outputFile.name.endsWith('.apk')) { def fileName if (variant.buildType.debuggable) { fileName = "test_v${defaultConfig.versionName}_debug.apk" // out: test_v1.0_debug.apk } else { fileName = "test_v${defaultConfig.versionName}_${releaseTime()}_${variant.productFlavors[0].name}.apk" // out: test_v1.0_20161103_channel_360.apk } output.outputFile = new File(outputFile.parentFile, fileName) // 这里我们还可以修改apk的存放目录,parentFile可以指定到自己想要的目录里,但建议相对目录,不要绝对目录,便于合作 } } def releaseTime() { return new Date().format("yyyyMMdd", TimeZone.getTimeZone("GMT+08")) //HH }

然后在执行编译渠道包的时候,就会定制好需要的名字,很方便的~